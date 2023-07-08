Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:33

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR || Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak, ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekliyi etkileyen temmuz ayı emekli zam oranları belli oldu. TUİK haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zammı netlik kazanarak yeniden hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 19,77 olarak açıklanmıştı. Başkan Erdoğan tarafından verilen talimat sonrası emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak. Buna göre memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşı toplamda yüzde 25 oranında zam alacak. Zamlı emekli maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca emekli "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek merak ediyor. Peki, 2023 Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay mı? İşte, 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri…