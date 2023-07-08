Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR || Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:33

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR || Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak, ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekliyi etkileyen temmuz ayı emekli zam oranları belli oldu. TUİK haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zammı netlik kazanarak yeniden hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 19,77 olarak açıklanmıştı. Başkan Erdoğan tarafından verilen talimat sonrası emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak. Buna göre memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşı toplamda yüzde 25 oranında zam alacak. Zamlı emekli maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca emekli "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek merak ediyor. Peki, 2023 Temmuz ara zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay mı? İşte, 2023 zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri…

2023 Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak merak ediliyor. TUİK altı aylık enflasyon oranını yüzde 19,77 olarak açıklanmıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatları ile emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını içeren kanun teklifi resmiyet kazandı. Memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaş zammı netlik kazandı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL iken yeni zam oranlarına göre Temmuz-Aralık aylarında yatacak zamlı emekli maaşları yeniden hesaplandı. Milyonlarca emekli zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatar, ne zaman ödenecek? İşte, yanıtı…

2023 Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren biraçıklamada bulundu. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU: YÜZDE YİRMİ BEŞ ZAM GELİYOR!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

2023 Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

2023 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77

2023 Temmuz ayı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Yeni emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

Güncel ödeme takvimine göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

SON DAKİKA