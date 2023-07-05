Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 15:12

2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman hesaplara yatırılacak??

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşı temmuz zammı sonrası ne kadar oldu merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan %34'lük ara zam Ağustos ayı maaşlarına yansıyacak. Asgari ücretle birlikte pek çok kalemin maaş skalası değişiyor. Bu noktada 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi ile güncel maaş sorgulama ekranı...