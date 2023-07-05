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Haberler Fotohaber 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman hesaplara yatırılacak??
Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 15:12

2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman hesaplara yatırılacak??

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşı temmuz zammı sonrası ne kadar oldu merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan %34'lük ara zam Ağustos ayı maaşlarına yansıyacak. Asgari ücretle birlikte pek çok kalemin maaş skalası değişiyor. Bu noktada 2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi ile güncel maaş sorgulama ekranı...

2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Bakım maaşları ne kadar oldu sorusu asgari ücret ara zammının ardından sık sık soruluyor. Engelli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak, kaç TL olarak hesaplara yatacak sorusu bakıma muhtaç kişiler ve vasileri tarafından araştırılıyor. E-Devlet ve SMS aracılığıyla takibi yapılabilen evde bakım maaşı temmuz zammı belli oldu mu? yanıt arıyor. İşte, evde bakım maaşı 2023 zammı…

2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞLARI HESAPLARA YATTI MI?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Evde bakım maaşlarının 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,56 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

2023 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı temmuz zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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