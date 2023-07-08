Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:22

YKS AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM giriş ekranı ile YKS sonuçları nereden bakılıyor, nasıl sorgulanır?

YKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Üniversiteye geçiş sınavı kapsamında 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılan TYT, AYT, YDT testlerine milyonlarca aday girmişti. Sınavın üzerinden üç hafta geçmesinin ardından TYT sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından sonuçları öğrenecek adaylar " YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS sonuç tarihi…