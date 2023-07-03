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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS sonuçları erken mi açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:33

SON DAKİKA ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS sonuçları erken mi açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları sorgulama ekranı!

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üç oturum halinde düzenlenen üniversiteye geçiş sınavı 17-18 Haziran'da uygulanmıştı. TYT, AYT ve YDT sınavına giren adaylar YKS sonuçları 2023 temmuzda öğrenecek. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav sonrası sorgulanıyor. Adaylar katılım gösterdikleri sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda hayal ettikleri üniversiteler için tercihte bulunacaklar. Peki, TYT ve AYT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM YKS sonuç açıklanma tarihi!

2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? AYT ve TYT sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları sınava katılım sağlayan 3 milyon 527 bin 463 adayın gündeminde. Kritik sınav sonrası ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Hayal ettikleri bölüm ve üniversite için uzun ve yorucu bir temponun ardından haziran ayında TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren adaylar YKS sonuç açıklanma tarihi 2023 için araştırma yapıyor. Peki, TYT, AYT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? AYT ve TYT sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS OTURUMLARI SONA ERDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS (üniversite sınavı), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi. 3 milyondan fazla adayın başvurduğu sınava katılım oldukça yoğun oldu.

1.Oturum olan TYT 17 Haziran Cumartesi; 2.Oturum AYT ve 3.Oturum: YDT 18 Haziran Pazar günü gerçekleşti.

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2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? AYT ve TYT sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI ADAYLAR İLE PAYLAŞILDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üniversite sınavında yer alan üç oturuma ait soru ve cevapların olduğu kitapçıkları adaylar ile paylaştı.İşte, kitapçıklar:

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI

2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? AYT ve TYT sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)

YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)

2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? AYT ve TYT sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM takvimine bakıldığında YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki yıllar incelendiğinde erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

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