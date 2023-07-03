SON DAKİKA ÖSYM tarih verdi! 2023 YKS sonuçları erken mi açıklanıyor, ne zaman açıklanacak? YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:33
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
09:33
YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üç oturum halinde düzenlenen üniversiteye geçiş sınavı 17-18 Haziran'da uygulanmıştı. TYT, AYT ve YDT sınavına giren adaylar YKS sonuçları 2023 temmuzda öğrenecek. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav sonrası sorgulanıyor. Adaylar katılım gösterdikleri sınavlardan aldıkları puanlar doğrultusunda hayal ettikleri üniversiteler için tercihte bulunacaklar. Peki, TYT ve AYT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM YKS sonuç açıklanma tarihi!