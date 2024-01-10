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Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 16:38

2024 15 Tatil (Sömestr) ne zaman, kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili hangi tarihte, karneler ne zaman alınacak, ilk dönem ne zaman bitiyor?

Okullarda ilk dönemin son sınavları gerçekleştikten sonra dönemin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Karnelerini almak için heyecanlanan öğrenciler, tatil için planlarını yapan veliler ve öğretmenler 15 tatilin ne zaman olduğuna dair sorgulamalar yapıyorlar. Sınav dönemlerini bitiren öğrenciler yoğun ders temposuna ara verecek ve iki haftalık bir tatile çıkacaklar. Peki yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı, karneler ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar

2024 15 Tatil Sömestr ne zaman, kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili hangi tarihte, karneler ne zaman alınacak, ilk dönem ne zaman bitiyor?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine kısa bir süre kala okulların kapanma tarihi araştırılıyor. Yorucu bir dönemden çıkan öğrenciler dinlemek için iki haftalık araya ayrılıyorlar. Eğitim öğretim yılının ilk dönem son zili çalacak. Peki okullar ne zaman kapanacak?

2024 15 Tatil Sömestr ne zaman, kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili hangi tarihte, karneler ne zaman alınacak, ilk dönem ne zaman bitiyor?

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

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2024 15 Tatil Sömestr ne zaman, kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili hangi tarihte, karneler ne zaman alınacak, ilk dönem ne zaman bitiyor?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2024 15 Tatil Sömestr ne zaman, kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili hangi tarihte, karneler ne zaman alınacak, ilk dönem ne zaman bitiyor?

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

2024 15 Tatil Sömestr ne zaman, kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili hangi tarihte, karneler ne zaman alınacak, ilk dönem ne zaman bitiyor?

RESMİ TATİL GÜNLERİ


Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

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