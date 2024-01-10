Giriş Tarihi: 10.01.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
16:38
2024 15 Tatil (Sömestr) ne zaman, kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili hangi tarihte, karneler ne zaman alınacak, ilk dönem ne zaman bitiyor?
Okullarda ilk dönemin son sınavları gerçekleştikten sonra dönemin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Karnelerini almak için heyecanlanan öğrenciler, tatil için planlarını yapan veliler ve öğretmenler 15 tatilin ne zaman olduğuna dair sorgulamalar yapıyorlar. Sınav dönemlerini bitiren öğrenciler yoğun ders temposuna ara verecek ve iki haftalık bir tatile çıkacaklar. Peki yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı, karneler ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar