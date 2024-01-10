2024 15 Tatil (Sömestr) ne zaman, kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili hangi tarihte, karneler ne zaman alınacak, ilk dönem ne zaman bitiyor?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine kısa bir süre kala okulların kapanma tarihi araştırılıyor. Yorucu bir dönemden çıkan öğrenciler dinlemek için iki haftalık araya ayrılıyorlar. Eğitim öğretim yılının ilk dönem son zili çalacak. Peki okullar ne zaman kapanacak?