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Haberler Fotohaber 2024 2.Torba Yasa en son haberler: 2.torba yasa görüşüldü mü,meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 20:55

2024 2.Torba Yasa en son haberler: 2.torba yasa görüşüldü mü,meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

2.torba yasa meclis gündemini oldukça meşgul edecek konulardan bir tanesi. Tüm maddelerinin merakla beklendiği yasa emeklilik düzenlemesi, evlilik kredisi, 3600 ek gösterge gibi birçok kritik konunun yer alması ön görülüyor. Mecliste Kasım ayında yapılan görüşmelerde 86 maddelik yasanın ilk 42 maddesi onaylanmıştı. Son gelişmeye göre meclis tatile girmeden TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifi onaylandı. Gözler torba yasanın ikinci bölümünde. İkinci torba yasa ne zaman çıkacak, mecliste görüşülecek mi? İşte yeni torba yasa içeriği

2024 2.Torba Yasa en son haberler: 2.torba yasa görüşüldü mü,meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Görüşmeleri 2023 yılının Kasım ayında başlayan torba yasada sona geliniyor. Maddelerinin çoğunluğu onaylanan yasanın diğer maddelerinin de onaylanması bekleniyor. 16 Ocak tarihine kadar çalışmalarına ara veren mecliste torba yasanın da kısa bir sürede görüşülmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik gibi birçok önemli konuyu içinde bulunduran 2.torba yasa içeriği ne mecliste ne zaman görüşülecek ne zaman çıkacak?

2024 2.Torba Yasa en son haberler: 2.torba yasa görüşüldü mü,meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Yeni torba yasanın 42 maddelik ilk bölümü Genel Kurulda görüşülerek onaylanmıştı. Yılbaşına girmeden TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifi de onaylandı. Torba yasa teklifiyle vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor. 86 maddelik torba yasanın ikinci bölümü için bütçe görüşmelerinin tamamlanması bekleniyordu. Görüşmelerin son bulması ardından TBMM çalışmalarına ara verdi.

Meclis 16 Ocak günü açılacak ve torba yasa görüşmelerinin kaldığı yerden devam ediyor olacak.

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2024 2.Torba Yasa en son haberler: 2.torba yasa görüşüldü mü,meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olacağını belirterek, yasada ayrıca emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro düzenlemelerinin de yer almasının beklendiğini söyledi.

2024 2.Torba Yasa en son haberler: 2.torba yasa görüşüldü mü,meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASA İÇERİĞİ NE?

Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.
Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.
Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

2024 2.Torba Yasa en son haberler: 2.torba yasa görüşüldü mü,meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.

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