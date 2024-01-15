Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:44
2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yapılan artışları açıkladı. Üçer aylık dönemler halinde yatırılan 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı da bu ödemeler arasında yerini aldı. Temmuz ayında uygulanan ara zam sonrası yaşlılık maaşı ödemeleri 3 bin 184 TL'ye yükselmişti. Peki, yaşlı aylığı yattı mı, ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak?