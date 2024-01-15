2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan müjdeli haber geldi. Peki, 2024 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? Zamlı 65 yaş maaşı ne zaman yatacak?