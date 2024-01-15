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Haberler Fotohaber 2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:44

2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yapılan artışları açıkladı. Üçer aylık dönemler halinde yatırılan 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı da bu ödemeler arasında yerini aldı. Temmuz ayında uygulanan ara zam sonrası yaşlılık maaşı ödemeleri 3 bin 184 TL'ye yükselmişti. Peki, yaşlı aylığı yattı mı, ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak?

2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan müjdeli haber geldi. Peki, 2024 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? Zamlı 65 yaş maaşı ne zaman yatacak?

2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI: 65 YAŞ AYLIĞINDA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini bildirdi. Yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltildi. Göktaş, "Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz" dedi.

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2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Maaşlara yapılan artışlarla beraber 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL olan yaşlılık maaşı, 2024 Ocak ayı zamları ardından 3504,84 TL oldu.

2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!

ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Mahinur Ödemir Göktaş, yaşlılık maaşlarına artış yapıldığını ve zamlı ödemelerin ise Şubat ayında hesaplarda olacağını belirtti.

2024 65 yaş aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Yeni yaşlılık maaşı belli oldu!

OCAK AYI YAŞLILIK MAAŞI YATTI MI?
Ocak ayı yaşlılık maaşı ödemelerinin hesaplara geçtiğini Bakan Göktaş duyurdu. 65 yaş aylığı 9 Ocak günü hak sahiplerine ödendi.

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