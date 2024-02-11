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Haberler Fotohaber 2024 ARA TATİL NE ZAMAN, Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi, son durum ne? Bakan Tekin açıkladı!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 14:37

2024 ARA TATİL NE ZAMAN, Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi, son durum ne? Bakan Tekin açıkladı!

Okullarda bir dönemin geride kalmasının ardından milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile ara tatil tarihini yakından takip ediyor. Nisan ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesiyle birlikte, ara tatil işleyişinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Bakan Tekin açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 MEB takvimi ile 2. Arar tatil ne zaman olacak?

2024 ARA TATİL NE ZAMAN, Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi, son durum ne? Bakan Tekin açıkladı!

Ara tatil ne zaman başlayacak sorusu, milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 5 Şubat'ta eğitim öğretim yeniden başlarken, öğrenci ve veliler gözlerini ikinci arar tatil tarihine çevirdi. Ramazan bayramına denk gelmesi ile arar tatil ne zaman olacak merak konusu. İşte, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konu hakkında açıklaması!

2024 ARA TATİL NE ZAMAN, Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi, son durum ne? Bakan Tekin açıkladı!

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Okullarda ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başladı. Öğrenciler 5 Nisan günü son derslerine girdikten sonra ikinci ara tatillerine başlıyor olacaklar. Resmi olarak ara tatil 8 - 12 Nisan arasında idrak edilecek.

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2024 ARA TATİL NE ZAMAN, Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi, son durum ne? Bakan Tekin açıkladı!

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ifadelerine yer verdi.

2024 ARA TATİL NE ZAMAN, Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi, son durum ne? Bakan Tekin açıkladı!

RAMAZAN BAYRAMI VE 2. ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlere denk gelecek.

2024 ARA TATİL NE ZAMAN, Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi, son durum ne? Bakan Tekin açıkladı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

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