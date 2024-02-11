Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
14:37
2024 ARA TATİL NE ZAMAN, Ramazan Bayramı ve 2. ara tatil birleştirilecek mi, son durum ne? Bakan Tekin açıkladı!
Okullarda bir dönemin geride kalmasının ardından milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi ile ara tatil tarihini yakından takip ediyor. Nisan ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesiyle birlikte, ara tatil işleyişinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Konu hakkında Bakan Tekin açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 MEB takvimi ile 2. Arar tatil ne zaman olacak?