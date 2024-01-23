Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
16:41
2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2023-2024 ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde uygulandı. Sınavların ardından bütünleme tarihleri öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Final sınavına giremeyenler ya da harf notu düşük gelen öğrenciler bütünleme sınavına girebilecekler. Peki 2024 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?