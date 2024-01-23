2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?

ATA AÖF bütünleme sınavının tarihleri belli oldu. Dönem derslerinden kalanlar ve herhangi bir nedenden dolayı finale giremeyen öğrenciler bütünleme sınavı ile kalan derslerini telefi edebilecekler. Peki bütünleme sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF bütünleme tarihleri 2024