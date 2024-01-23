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Haberler Fotohaber 2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 16:41

2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2023-2024 ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde uygulandı. Sınavların ardından bütünleme tarihleri öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Final sınavına giremeyenler ya da harf notu düşük gelen öğrenciler bütünleme sınavına girebilecekler. Peki 2024 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, hangi tarihte, kimler girebilir?

2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?

ATA AÖF bütünleme sınavının tarihleri belli oldu. Dönem derslerinden kalanlar ve herhangi bir nedenden dolayı finale giremeyen öğrenciler bütünleme sınavı ile kalan derslerini telefi edebilecekler. Peki bütünleme sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF bütünleme tarihleri 2024

2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF akademik takvimiyle bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Buna göre bütünleme sınavı şu günler de uygulanacak;

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

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2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN 23 OCAK!

7-18 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı için sınav merkezi tercihlerinde son gün 23 Ocak!

Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini gün içerisinde saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır.

2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?

YIL SONU DEĞERLENDİRME PUANI

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70'tir.

2024 ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ || bütünleme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak, nereden başvuru yapılır?

2023-2024 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ (GÜZ-BAHAR)

GÜZ DÖNEMİ

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

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