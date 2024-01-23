Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
11:49
2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?
Din görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınav olan ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları alınmaya başlıyor. Sınava girecek adaylar başvurular için araştırlar yapmaya başladılar. ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Sitemi'nden alınacak başvurular TC kimlik numarası ve şifreleri ile yapılacak. Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerinde esas alınan MBSTS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2024 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS ücreti ne kadar? İşte detaylar