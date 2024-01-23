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Haberler Fotohaber 2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:49

2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

Din görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınav olan ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları alınmaya başlıyor. Sınava girecek adaylar başvurular için araştırlar yapmaya başladılar. ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Sitemi'nden alınacak başvurular TC kimlik numarası ve şifreleri ile yapılacak. Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerinde esas alınan MBSTS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2024 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS ücreti ne kadar? İşte detaylar

2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılacak sınavın başvuru tarihleri merak ediliyor.2024 sınavlarının başvuruları başlamak üzere. Sınav ücreti ve başvuru şartları merak eden adaylar arama motorlarında sınav detayıyla ilgili sorgulamalar yapıyorlar. Buna göre; Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru şartları nelerdir? 2024 MBSTS sınav ücreti ne kadar?

2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

MBSTS 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Paylaşılan takvime göre, DİB-MBSTS için başvuruları 24 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

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2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavın başvuru ücreti yarın başvurular başladığında belli olacak.

2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

MBSTS BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

2024 DİB MBSTS NE ZAMAN?


Takvime göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 09.03.2024 tarihinde yapılacak.

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