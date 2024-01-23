2024 ÖSYM DİB-MBSTS başvuruları BAŞLIYOR! 2024-DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yapılacak sınavın başvuru tarihleri merak ediliyor.2024 sınavlarının başvuruları başlamak üzere. Sınav ücreti ve başvuru şartları merak eden adaylar arama motorlarında sınav detayıyla ilgili sorgulamalar yapıyorlar. Buna göre; Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru şartları nelerdir? 2024 MBSTS sınav ücreti ne kadar?