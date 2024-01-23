Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
10:43
2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları || Adalet Bakanlığı mülakatları ne zaman, Hakim ve savcılık sınav sonuçları belli oldu mu?
23-24 Aralık tarihlerinde Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı sınavları gerçekleştirilmişti. 800'ü Adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden Adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı ve 100'ü İdari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere 1000 hâkim ve savcı yardımcısı almak üzere düzenlenen sınavlar için sonuçlar sorgulanmaya başladı. Hâkim ve savcı yardımcılığı alımı için tamamlanan sınavlar için gözler sonuçlara çevrildi. Sınavlarda başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaklar. Peki Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari yargı mülakatları ne zaman, Hâkim ve savcılık sınav sonuç ekranı açıldı mı?