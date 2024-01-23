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Haberler Fotohaber 2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları || Adalet Bakanlığı mülakatları ne zaman, Hakim ve savcılık sınav sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 10:43

2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları || Adalet Bakanlığı mülakatları ne zaman, Hakim ve savcılık sınav sonuçları belli oldu mu?

23-24 Aralık tarihlerinde Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı sınavları gerçekleştirilmişti. 800'ü Adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden Adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı ve 100'ü İdari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere 1000 hâkim ve savcı yardımcısı almak üzere düzenlenen sınavlar için sonuçlar sorgulanmaya başladı. Hâkim ve savcı yardımcılığı alımı için tamamlanan sınavlar için gözler sonuçlara çevrildi. Sınavlarda başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaklar. Peki Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari yargı mülakatları ne zaman, Hâkim ve savcılık sınav sonuç ekranı açıldı mı?

2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları || Adalet Bakanlığı mülakatları ne zaman, Hakim ve savcılık sınav sonuçları belli oldu mu?

Hâkim ve savcılık sınav sonuçları için geri sayılıyor. Geçtiğimiz ayda Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari yargı sınavları gerçekleştirildi. Adaylar sınav sonuçları ve mülakat tarihlerini bekliyorlar. Peki Hâkim ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, mülakatlar ne zaman?

2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları || Adalet Bakanlığı mülakatları ne zaman, Hakim ve savcılık sınav sonuçları belli oldu mu?

HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşen sınavların sonuçları bugün 23 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.

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2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları || Adalet Bakanlığı mülakatları ne zaman, Hakim ve savcılık sınav sonuçları belli oldu mu?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Mülakat tarihleri belli olduğu zaman habere eklenecek.

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 2400'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları || Adalet Bakanlığı mülakatları ne zaman, Hakim ve savcılık sınav sonuçları belli oldu mu?

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır.

70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları || Adalet Bakanlığı mülakatları ne zaman, Hakim ve savcılık sınav sonuçları belli oldu mu?

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, "Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasından takip ediniz. "; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için "Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız."; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise "Kazanamadınız." ibaresi yazılacaktır.

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