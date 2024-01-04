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Haberler Fotohaber 2024 KİRA ZAMMI: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 15:07

2024 KİRA ZAMMI: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, ocak ayı kira sözleşmesini yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar "kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?" sorgulamasına başladılar. Evlerde kira zammının sınırlamasına yönelik yüzde 25 zam sınırı devam ediyor. Enflasyon rakamları ve TEFE TÜFE değerlerinin açıklanmasıyla kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu? Şeklinde sorular kiracılar ve ev sahiplerinin gündemine girdi. İşte 2024 kira zammı hesaplama

2024 KİRA ZAMMI: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?

Kira artış oranı Ocak 2024 için bekleyiş sürüyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı kira artış oranı netleşti. Konut kiralarında yüzde 25'lik bir zam üst sınırı mevcutken, iş yerleri için kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerine göre ayarlandı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla, memur ve emekli zammı netlik kazanacak.

2024 KİRA ZAMMI: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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2024 KİRA ZAMMI: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86
Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

2024 KİRA ZAMMI: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZDE 25 ARTIŞ ORANI AÇIKLAMASI

Kira artışı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

2024 KİRA ZAMMI: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?
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