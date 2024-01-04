Giriş Tarihi: 04.01.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
15:07
2024 KİRA ZAMMI: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu?
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, ocak ayı kira sözleşmesini yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar "kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?" sorgulamasına başladılar. Evlerde kira zammının sınırlamasına yönelik yüzde 25 zam sınırı devam ediyor. Enflasyon rakamları ve TEFE TÜFE değerlerinin açıklanmasıyla kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu? Şeklinde sorular kiracılar ve ev sahiplerinin gündemine girdi. İşte 2024 kira zammı hesaplama