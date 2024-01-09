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Haberler Fotohaber 2024 OCAK ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ : Zamlı Ek ders ücreti, yattı mı, ek ders ücreti ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 11:29

2024 OCAK ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ : Zamlı Ek ders ücreti, yattı mı, ek ders ücreti ne zaman yatar?

Zamlı ek ders ücretleri araştırılmaya başladı. Memur maaşlarındaki artıştan sonra, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammıyla 60.12 TL'ye yükselen öğretmen ek ders ücretlerini 75.15 TL'ye yükselttiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. 2024 Ocak zammı ile de ek ders ücretine de zam gelmesi bekleniyor. Peki 2024 Ocak zamlı öğretmen ek ders ücretleri yattı mı, ek ders ücretleri ne zaman yatar?

2024 OCAK ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ : Zamlı Ek ders ücreti, yattı mı, ek ders ücreti ne zaman yatar?

Yeni yılın gelmesiyle öğretmenler gözlerini zamlı ek ders ücretlerine çevirdiler. Ek ders ücretlerini bekleyen öğretmenler ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Aralık ayı ücretlerinin ne zaman yatacağı sorgulanırken ocak ayı boyunca verecekleri ek ders ücretlerinde zam olup olmayacağı sorusunun cevabını da bekliyorlar. İşte 2024 Ocak ek ders ücretleri, ek ders ücreti ne zaman yatacak? hakkında ayrıntılar

2024 OCAK ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ : Zamlı Ek ders ücreti, yattı mı, ek ders ücreti ne zaman yatar?

ARALIK EK DERS NE ZAMAN YATAR?

Ek ders ücretleri ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. 8 Ocak Pazartesi günü itibariyle birçok öğretmenin ek ders ücreti hesaplarına geçti. Milyonlarca öğretmen aralık ayı ek ders ücretlerini zamlı olarak aldı. Öğretmenlerin ocak ayı maaşları ayın 15'inde hesaplara geçecek. Ek ders ücretleri henüz yatmayan öğretmenlerin ücretleri bu hafta içinde hesaplarına geçmiş olacak.

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2024 OCAK ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ : Zamlı Ek ders ücreti, yattı mı, ek ders ücreti ne zaman yatar?

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.

2024 Ocak ayında öğretmenlerin zamlı ek ders ücretinin aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

Sözleşmeli ek ders 77.05 TL,

Kadrolu ek ders 89.69 TL olacak.

2024 OCAK ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ : Zamlı Ek ders ücreti, yattı mı, ek ders ücreti ne zaman yatar?

RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

2024 OCAK ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ : Zamlı Ek ders ücreti, yattı mı, ek ders ücreti ne zaman yatar?

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

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