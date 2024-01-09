Giriş Tarihi: 09.01.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
11:29
2024 OCAK ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ : Zamlı Ek ders ücreti, yattı mı, ek ders ücreti ne zaman yatar?
Zamlı ek ders ücretleri araştırılmaya başladı. Memur maaşlarındaki artıştan sonra, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri gündemdeki yerini aldı. Temmuz zammıyla 60.12 TL'ye yükselen öğretmen ek ders ücretlerini 75.15 TL'ye yükselttiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. 2024 Ocak zammı ile de ek ders ücretine de zam gelmesi bekleniyor. Peki 2024 Ocak zamlı öğretmen ek ders ücretleri yattı mı, ek ders ücretleri ne zaman yatar?