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Haberler Fotohaber 2024 POLİS MAAŞI || Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi
Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 16:29

2024 POLİS MAAŞI || Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi

Zamlı maaşlar, memur zammının belli olmasıyla sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur zam oranları belli oldu. Bu noktada birçok kamu çalışanı yeni zamlı maaşını öğrenmek için araştırmalara başladı. Kıdem ve unvana göre değişiklik gösteren maaşlarda hesaplamalar hız kazandı. Peki 2024 zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

2024 POLİS MAAŞI || Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı emniyet teşkilatı üyelerinin derecesine göre maaşları değişiklik gösteriyor. Özellikle unvanları göre maaşların da belirli oranda değişimler yaşanıyor. Dün belirlenen memur zammı ile maaş hesaplama araştırmaları başladı. İşte 2024 Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi

2024 POLİS MAAŞI || Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI


Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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2024 POLİS MAAŞI || Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu. Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 ve toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi. Buna göre memur zammı yüzde 49,25 olarak ortaya çıktı.

2024 POLİS MAAŞI || Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi

2024 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

Temmuz ayı sonrasında polis maaşları en düşük 29 bin 525 TL'ye yükselmişti. Yüzde 49.25 oranında artışla polis memuru maaşı 44.292 TL'ye ulaştı. 32.626 lira olan başkomiser maaşı ise 48.920 TL oldu.

2024 POLİS MAAŞI || Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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