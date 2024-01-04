Giriş Tarihi: 04.01.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:29
2024 POLİS MAAŞI || Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları güncel listesi
Zamlı maaşlar, memur zammının belli olmasıyla sorgulanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur zam oranları belli oldu. Bu noktada birçok kamu çalışanı yeni zamlı maaşını öğrenmek için araştırmalara başladı. Kıdem ve unvana göre değişiklik gösteren maaşlarda hesaplamalar hız kazandı. Peki 2024 zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?