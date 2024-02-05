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Haberler Fotohaber 2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:21

2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri

Üç aylardan Recep ayının sonuna gelmemizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ramazan'a günler kala "2024 Ramazan ne zaman" şeklinde soruları çoğaldı. Oruçların tutulacağı, yardım, dayanışma ve bereket ayının gelmesini tüm Müslümanlar heyecanla bekliyor. Bu sene mart ayında başlayacak olan on bir ayın sultanının ilk sahuru ve ilk iftarını Müslümanlar heyecanla bekliyor. Oruç ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar ve tüm İslam alemi için önemi büyük olan bu ayın ilk günü belli oldu. 2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri

2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri

2024 Ramazan ayı tarihi için geri sayım başladı. Bereket, bağışlanma, nefsine hükmetme, yardımlaşma ayı olan on bir ayın sultanına kavuşmanın coşkusunu yaşayacak olan Müslümanlar, Diyanet takvimine odaklandı. İlk gün teravih namazları eda edildikten tutulacak ilk oruç ile idrak edilecek. Peki Ramazan ne zaman, 2024 Diyanet takvimi ve bayram günleriyle

2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2024?

Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesi'ye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.

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2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri

2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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