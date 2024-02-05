Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
15:21
2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri
Üç aylardan Recep ayının sonuna gelmemizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ramazan'a günler kala "2024 Ramazan ne zaman" şeklinde soruları çoğaldı. Oruçların tutulacağı, yardım, dayanışma ve bereket ayının gelmesini tüm Müslümanlar heyecanla bekliyor. Bu sene mart ayında başlayacak olan on bir ayın sultanının ilk sahuru ve ilk iftarını Müslümanlar heyecanla bekliyor. Oruç ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar ve tüm İslam alemi için önemi büyük olan bu ayın ilk günü belli oldu. 2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri