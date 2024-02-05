2024 Ramazan ne zaman, hangi gün, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve iftar tarihleri

2024 Ramazan ayı tarihi için geri sayım başladı. Bereket, bağışlanma, nefsine hükmetme, yardımlaşma ayı olan on bir ayın sultanına kavuşmanın coşkusunu yaşayacak olan Müslümanlar, Diyanet takvimine odaklandı. İlk gün teravih namazları eda edildikten tutulacak ilk oruç ile idrak edilecek. Peki Ramazan ne zaman, 2024 Diyanet takvimi ve bayram günleriyle