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Haberler Fotohaber 2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 11:38

2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri

Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oruçların tutulacağı, yardım, dayanışma ve bereket ayının gelmesini tüm Müslümanlar heyecanla bekliyor. Bu sene Mart ayında başlayacak olan on bir ayın sultanının ilk günü araştırılıyor. Oruç ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar ve tüm İslam alemi için maneviyatı yüksek bu ayın ilk günü belli oldu. İşte 2024 Ramazan ne zaman, İlk oruç hangi gün tutulacak? detaylarda

2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri

2024 Ramazan ayı tarihi için geri sayım başladı. Bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi on bir ayın sultanına kavuşmanın manevi huzurunu yaşayacak olan Müslümanlar, Diyanet takvimine odaklandı. İlk gün teravih namazları eda edildikten tutulacak ilk oruç ile idrak edilecek. Peki Ramazan ne zaman, 2024 Diyanet takvimi ve bayram günleriyle

2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri

RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2024?

Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesi'ye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.

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2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri

2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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