2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri

2024 Ramazan ayı tarihi için geri sayım başladı. Bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi on bir ayın sultanına kavuşmanın manevi huzurunu yaşayacak olan Müslümanlar, Diyanet takvimine odaklandı. İlk gün teravih namazları eda edildikten tutulacak ilk oruç ile idrak edilecek. Peki Ramazan ne zaman, 2024 Diyanet takvimi ve bayram günleriyle