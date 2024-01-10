2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak, ilk sahur ne zaman? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi ve bayram günleri

Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:38
Üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oruçların tutulacağı, yardım, dayanışma ve bereket ayının gelmesini tüm Müslümanlar heyecanla bekliyor. Bu sene Mart ayında başlayacak olan on bir ayın sultanının ilk günü araştırılıyor. Oruç ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar ve tüm İslam alemi için maneviyatı yüksek bu ayın ilk günü belli oldu. İşte 2024 Ramazan ne zaman, İlk oruç hangi gün tutulacak? detaylarda