2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI || Sağlık Bakanlığı 27 Bin sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları ve branşlar neler?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:50
2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı Resmî Gazetede yayımlandı. İlana başvuru yapacak sağlık çalışanları "Sağlık Bakanlığı 27 Bin sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları ve branşlar neler?" araştırmalarına başladılar. Yeni yılda istihdam edilecek hizmet birimlerini belirlendi. Ebe, hemşire, sağlık teknikeri, doktor gibi birçok branşın bulunduğu liste yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 Bin sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları ve branşlar neler? detaylarda