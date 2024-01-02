2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI || Sağlık Bakanlığı 27 Bin sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları ve branşlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.