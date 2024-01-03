Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:40
2024 TORBA YASA SON DURUM: Torba yasa çıktı mı, 86 maddelik 2. yeni torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsıyor?
2024 Torba yasa son durumu sorgulanmaya devam ediyor. 86 maddelik 2.torba yasanın 43 maddesi mecliste görüşülüp kabul edilmişti. TBMM'de bütçe görüşmelerinin geçtiğimiz hafta sonlanmasıyla gözler 2.torba yasaya çevrildi. İçerisinde 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Torba yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanıp Resmî Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. Peki, 2024 torba yasada son durum ne, torba yasa çıktı mı, 86 maddelik 2.torba yasada neler var?