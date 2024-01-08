Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
10:59
2024 TORBA YASA SON GELİŞMELERİ: Torba yasa çıktı mı, 2.torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak?
2024 2.torba yasa son gelişmeleri merak edilip, araştırılıyor. Ekonomiye yönelik birçok gelişmeyi içeren torba yasa ne zaman çıkacak sorusu? gündeme yerleşti. 86 maddelik torba yasanın 43 maddesi geçtiğimiz aylarda meclisten geçmişti. Birçok kişi kalan maddelerin görüşülmesini heyecanla bekliyor. Ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, bağkur prim eşitleme gibi birçok önemli konuda beklentisi olanlar yasanın son gelişmelerini merak ediyor. Peki, 2.torba yasa çıktı mı, 2. torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak? İşte ayrıntıları