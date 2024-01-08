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Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 10:59

2024 TORBA YASA SON GELİŞMELERİ: Torba yasa çıktı mı, 2.torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak?

2024 2.torba yasa son gelişmeleri merak edilip, araştırılıyor. Ekonomiye yönelik birçok gelişmeyi içeren torba yasa ne zaman çıkacak sorusu? gündeme yerleşti. 86 maddelik torba yasanın 43 maddesi geçtiğimiz aylarda meclisten geçmişti. Birçok kişi kalan maddelerin görüşülmesini heyecanla bekliyor. Ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, bağkur prim eşitleme gibi birçok önemli konuda beklentisi olanlar yasanın son gelişmelerini merak ediyor. Peki, 2.torba yasa çıktı mı, 2. torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak? İşte ayrıntıları

2024 TORBA YASA SON GELİŞMELERİ: Torba yasa çıktı mı, 2.torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak?

Torba yasanın kapmasına girmesi beklenen ekonomiyle ilgili birçok madde için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılın gelmesiyle beraber gözler TBMM'ye çevrildi. Yeni yıl ile birlikte yasanın maddelerinin görüşülmesi bekleniyor. Birçok kişi 16 Ocak'ta açılacak Meclis'ten gelecek müjdeyi bekliyor. Yeni yılın gelmesiyle torba yasada gelişmeler nasıl seyrediyor. İşte, Torba yasa çıktı mı, 86 maddelik 2. yeni torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsıyor? detayları

2024 TORBA YASA SON GELİŞMELERİ: Torba yasa çıktı mı, 2.torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak?

2.TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekonomiye dair birçok maddenin yer aldığı torba yasa teklifi 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş ve ilk görüşmede 42 maddelik teklif onaylanmıştı.Torba yasa görüşmeleri devam ederken Meclis yeni yıl tatiline girdi. Son olarak Çalışan emeklilere 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve ödemeler tamamlandı. 16 Ocak tarihinde yeniden açılacak olan Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

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2024 TORBA YASA SON GELİŞMELERİ: Torba yasa çıktı mı, 2.torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olacağını belirterek, yasada ayrıca emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro düzenlemelerinin de yer almasının beklendiğini söyledi.

2024 TORBA YASA SON GELİŞMELERİ: Torba yasa çıktı mı, 2.torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak?

TORBA YASA İÇERİĞİ NE?

Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 93'e çıkarılacak.
Teklifte, Kur Koruma Mevduat Hesaplarına ilişkin de bir düzenleme yapıldı.
Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

2024 TORBA YASA SON GELİŞMELERİ: Torba yasa çıktı mı, 2.torba yasada neler var, hangi maddeleri kapsayacak?

Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Tek seferde 100 günden fazla

süreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmasına karar verildi. İzin belgesi sahibi, gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz hale gelecek. Ancak kullanıcıların hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

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