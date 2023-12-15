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Giriş Tarihi: 15.12.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 14:45

2024 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ: Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

2024'e kısa bir süre kala yeni yılın dini günleri ve bayramları merak ediliyor. Hicri takvim nedeniyle her yıl 11 gün geriye çeken dini günlerden üç ayların ne zaman merak edeceğini merak edenler araştırmaya başladılar. Diyanet dini günler takvimi ile İslam âlemi tarafından kontrol edilen mübarek aylar, kandil günleri ve bayram tarihleri bu kez üç aylar için sorgulanıyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan mübarek aylar Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçiriliyor. Hicri takvime göre takip edilen tarihlerde dua ve zikirler paylaşılmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2024 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ: Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Yeni yıla az bir zaman kala üç aylar ne zaman başlıyor sorusu İslam âleminin gündemindeki yerini aldı. Recep, Şaban, Ramazan ayları olarak bilinen mübarek üç aylar Müslümanlar tarafından dua, zikir, namaz, oruç ve Kuran-ı Kerim okuma gibi ibadetlerle geçiriliyor. Üç ayların başlangıcı 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Tarihleri kaçırmak istemeyenler Diyanet takvimi ile araştırıyor. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman? Haberin detaylarında…

2024 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ: Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç aylar hicri takvime göre belirlenmektedir. Bu nedenle de Türkiye'de miladi takvim ile uyuşmayan ve günleri aynı günlere denk gelmeyen iki takvim farklılığı her sene üç ayların ve hicri takvime göre belirlenmiş önemli günlerin farklı tarihlerde yaşanmasına neden olmaktadır.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayının 2. haftasında denk geliyor. Bu sene ise üç ayların başlangıcı tam tarih olarak 12 Ocak Cuma 2024 tarihine denk gelmektedir.

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2024 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ: Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

2024'ün Dini Günler Takvimi

Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

2024 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ: Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma

2024 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ: Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3.Gün - 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4.Gün- 19 Haziran Çarşamba

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