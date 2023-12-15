2024 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ: Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

2024'e kısa bir süre kala yeni yılın dini günleri ve bayramları merak ediliyor. Hicri takvim nedeniyle her yıl 11 gün geriye çeken dini günlerden üç ayların ne zaman merak edeceğini merak edenler araştırmaya başladılar. Diyanet dini günler takvimi ile İslam âlemi tarafından kontrol edilen mübarek aylar, kandil günleri ve bayram tarihleri bu kez üç aylar için sorgulanıyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan mübarek aylar Müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçiriliyor. Hicri takvime göre takip edilen tarihlerde dua ve zikirler paylaşılmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?