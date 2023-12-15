2024 ÜÇ AYLAR TARİHLERİ: Üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç aylar hicri takvime göre belirlenmektedir. Bu nedenle de Türkiye'de miladi takvim ile uyuşmayan ve günleri aynı günlere denk gelmeyen iki takvim farklılığı her sene üç ayların ve hicri takvime göre belirlenmiş önemli günlerin farklı tarihlerde yaşanmasına neden olmaktadır.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayının 2. haftasında denk geliyor. Bu sene ise üç ayların başlangıcı tam tarih olarak 12 Ocak Cuma 2024 tarihine denk gelmektedir.