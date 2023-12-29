2024 YILBAŞI TATİLİ ne zaman, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, yarım mı tam gün mü ?

Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı ve 1 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sene yeni yıl kutlamaları planları yapanlar 2024 yılbaşı takvimiyle planlarını hazırlamaya başladı. 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geldiği için Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununa göre tatil olmayacak. Peki 1 Ocak resmî tatil olacak mı, 2024 yılbaşı tatili ne zaman kaç gün sürecek?