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Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:40 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:40

2024 YILBAŞI TATİLİ ne zaman, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, yarım mı tam gün mü ?

Yılın son günlerine girerken yılbaşı tatili araştırılmaya devam ediyor. Bu sene yılın son günü Pazar günüyken ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı heyecanı sürerken tatil planı yapanlar yılbaşı tatili için tarihlere odaklandı. 1 Ocak Pazartesi gününe gelen 2024'ün ilk günü tatil olacak mı, 2024 Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, 31 Aralık ve 1 Ocak resmî tatil mi?

2024 YILBAŞI TATİLİ ne zaman, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, yarım mı tam gün mü ?

Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı ve 1 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu sene yeni yıl kutlamaları planları yapanlar 2024 yılbaşı takvimiyle planlarını hazırlamaya başladı. 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geldiği için Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununa göre tatil olmayacak. Peki 1 Ocak resmî tatil olacak mı, 2024 yılbaşı tatili ne zaman kaç gün sürecek?

2024 YILBAŞI TATİLİ ne zaman, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, yarım mı tam gün mü ?

2024 YILBAŞI NE ZAMAN?

2023 31 Aralık Pazar günü uğurlanırken yeni yıl 2024 1 Ocak Pazartesi günü karşılanıyor. Yılbaşı gecesi 31 Aralık 2023 akşamı kutlanacak.

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2024 YILBAŞI TATİLİ ne zaman, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, yarım mı tam gün mü ?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2024 Yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmî tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

2024 YILBAŞI TATİLİ ne zaman, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, yarım mı tam gün mü ?

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak'ın resmî tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta okullarına devam edecekler.

2024 YILBAŞI TATİLİ ne zaman, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, yarım mı tam gün mü ?

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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