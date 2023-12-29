Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
01:40
2024 YILBAŞI TATİLİ ne zaman, kaç gün sürecek? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi, yarım mı tam gün mü ?
Yılın son günlerine girerken yılbaşı tatili araştırılmaya devam ediyor. Bu sene yılın son günü Pazar günüyken ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı heyecanı sürerken tatil planı yapanlar yılbaşı tatili için tarihlere odaklandı. 1 Ocak Pazartesi gününe gelen 2024'ün ilk günü tatil olacak mı, 2024 Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, 31 Aralık ve 1 Ocak resmî tatil mi?