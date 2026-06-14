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Giriş Tarihi: 14.06.2026 22:22

2024'te yayımlanan rapora göre, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok'ken ikinci şehri hangisidir?

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Haziran günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2024'te yayımlanan rapora göre, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok'ken ikinci şehri hangisidir? için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

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2024’te yayımlanan rapora göre, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok’ken ikinci şehri hangisidir?

2024'te yayımlanan rapora göre, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok'ken ikinci şehri hangisidir?

2024’te yayımlanan rapora göre, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok’ken ikinci şehri hangisidir?

A-Kopenhang

B-Dubai

C-Londra

D-İstanbul

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2024’te yayımlanan rapora göre, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok’ken ikinci şehri hangisidir?

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2024’te yayımlanan rapora göre, dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok’ken ikinci şehri hangisidir?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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