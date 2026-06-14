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2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 07:27
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 07:32
2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2026-2027 MEB takvimi detaylarını resmen duyurdu. Yusuf Tekin imzalı genelgeyle okulların açılış tarihi, ilk ara tatil dönemi ve yarıyıl tatili netleşti. Peki, yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? İşte, gelecek dönemin önemli tarihleri.