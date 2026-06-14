2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ VE OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

Bahar döneminin yorgunluğunu atmak adına planlanan ikinci dönem ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak. Mart ayındaki bu kısa dinlenmenin ardından kesintisiz devam edecek olan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü çalacak son ders zili ve büyük yaz tatili ile noktalanacak.

Kaynak: MEB (13 Haziran 2026 tarihli duyuru)