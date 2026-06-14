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Haberler Fotohaber 2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 07:27 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 07:32

2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2026-2027 MEB takvimi detaylarını resmen duyurdu. Yusuf Tekin imzalı genelgeyle okulların açılış tarihi, ilk ara tatil dönemi ve yarıyıl tatili netleşti. Peki, yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? İşte, gelecek dönemin önemli tarihleri.

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2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?

81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderilen resmi genelgeyle birlikte, önümüzdeki dönemin yol haritası tamamen netlik kazandı. İlk ders zilinin çalacağı günden yaz tatiline kadar olan süreç, öğrencilerin uyum haftaları ve rehberlik çalışmalarıyla desteklenecek. Yeni döneme dair planlama yapmak isteyen aileler için 2026-2027 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi yayında.

2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?

MEB 2026-2027 TAKVİMİ YAYINDA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenciyi sıralara döndürecek olan birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü resmen başlayacak. Ancak bazı kademeler için heyecan daha erken başlıyor. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa adım atacak miniklerin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında özel uyum eğitimleri düzenlenecek.

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2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI VE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, eğitim neferlerinin okullardaki hazırlık süreçleriyle başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin yeni döneme yönelik gerçekleştireceği mesleki çalışmalar, 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.

2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?

İLK DÖNEM ARA TATİLİ VE YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Yoğun ders temposuna ilk mola kasım ayında verilecek. 2026-2027 eğitim yılının birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. İlk dönemin tamamen kapanışı ise 22 Ocak 2027 Cuma günü karne dağıtımıyla gerçekleşecek. Öğrenciler, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü bitecek olan sömestr tatilinin ardından 8 Şubat 2027'de yeniden ders başı yapacak.

2026-2027 MEB takvimi yayında: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil var mı?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ VE OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

Bahar döneminin yorgunluğunu atmak adına planlanan ikinci dönem ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak. Mart ayındaki bu kısa dinlenmenin ardından kesintisiz devam edecek olan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü çalacak son ders zili ve büyük yaz tatili ile noktalanacak.

Kaynak: MEB (13 Haziran 2026 tarihli duyuru)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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