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Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:47

2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi

Lisansüstü eğitim hedefleyenler ile akademik kariyer planı yapan adayların katılacağı yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için süreç devam ediyor. ÖSYM'nin güncel sınav takviminde yapılan değişiklikle birlikte ALES/2 sınavı için uygulanacak takvim netleşti. Peki, 2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte, güncel sınav takvimi…

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2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi

ÖSYM tarafından uygulanacak ALES/2 sınavı, lisansüstü programlara başvuracak ve akademik kadro ilanlarını takip eden adayların gündeminde bulunuyor. ALES/2 sınavı için başvuru süreci tamamlanırken, adaylar ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak sınav giriş belgesine göre sınav merkezleri ile bina-salon bilgilerini görüntüleyebilecek.

2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, ÖSYM'nin takvim güncellemesiyle daha önce açıklanan 26 Temmuz tarihinden 2 Ağustos'a alındı.

ALES/2, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. ÖSYM kılavuzuna göre adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

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2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026-ALES/2 sınav giriş belgesinin yayımlanacağı kesin tarih için ÖSYM tarafından henüz ayrı bir duyuru paylaşılmadı. Kesin tarih ÖSYM duyurusuyla netleşecek.

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak görüntüleyebilecek. Belgede sınav merkezi, bina, salon, sıra numarası ve adayın fotoğrafı yer alacak.

2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ALES/2 sınav giriş belgesini görüntülemek isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekecek:

  • ÖSYM AİS ekranına giriş yapılır.
  • T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yazılır.
  • İşlemler bölümünden "2026-ALES/2 Sınava Giriş Belgesi" seçeneği açılır.
  • Belge kontrol edilerek renkli ya da siyah-beyaz çıktı alınır.

ÖSYM, sınav giriş belgesinin adayların adresine gönderilmeyeceğini belirtiyor. Adayların sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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