2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi

ÖSYM tarafından uygulanacak ALES/2 sınavı, lisansüstü programlara başvuracak ve akademik kadro ilanlarını takip eden adayların gündeminde bulunuyor. ALES/2 sınavı için başvuru süreci tamamlanırken, adaylar ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak sınav giriş belgesine göre sınav merkezleri ile bina-salon bilgilerini görüntüleyebilecek.