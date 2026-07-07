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2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:47
2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES/2 güncel sınav tarihi
Lisansüstü eğitim hedefleyenler ile akademik kariyer planı yapan adayların katılacağı yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için süreç devam ediyor. ÖSYM'nin güncel sınav takviminde yapılan değişiklikle birlikte ALES/2 sınavı için uygulanacak takvim netleşti. Peki, 2026 ALES/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte, güncel sınav takvimi…