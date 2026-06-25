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Haberler Fotohaber 2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:36

2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi

İslam aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi Aşure Günü tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimi ile karşılanıyor. Müslümanlar arama motorlarında "Aşure Günü bugün mü, ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt ararken, mübarek 10 Muharrem dönemi için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi.

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2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi

İslam inancına göre hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü, "Yevm-i Aşura" yani Aşure Günü olarak idrak edilmektedir. Diyanet'in yayınladığı takvime göre bu sene Muharrem ayı 16 Haziran Salı günü başladı. Paylaşma duygusunun, manevi bağlılığın ve dayanışmanın doruğa çıktığı mübarek aşure dönemi ise haziran ayının son haftasına denk geliyor.

2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi

2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ İDRAK EDİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvim verilerine göre 2026 yılı Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü (bugün) idrak edilmektedir. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki 10-11 günlük zaman farkı sebebiyle her yıl öne gelen bu mübarek gün, bu sene haziran ayının ortasından sonra cemaatle ve dualarla buluştu.

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2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Muharrem orucu, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Ramazan ayından sonra en faziletli oruç olarak nitelendirilmiştir. İslam alimleri, Aşure Günü'nün yalnız tek bir gün (yani sadece 10 Muharrem'de) oruçlu geçirilmesini Yahudilere benzememek adına tenzihen mekruh görmüştür. Bu nedenle faziletli olan ibadet şekli; Muharrem'in 9. ve 10. günleri (24-25 Haziran) ya da 10. ve 11. günleri (25-26 Haziran) şeklinde en az iki gün üst üste oruç tutmaktır.

2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi

İSLAM TARİHİNDE 10 MUHARREM GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ANLAMI

Aşure Günü, sadece bir tatlı yapma geleneği değil, aynı zamanda insanlık ve İslam tarihi açısından dönüm noktası olan birçok büyük olayın yaşandığı bir zaman dilimidir. Hz. Adem'in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na oturarak tufandan kurtulması, Hz. İbrahim'in ateşten zarar görmeden çıkması ve Hz. Musa ile kavminin Firavun'un zulmünden kurtulup Kızıldeniz'i geçmesi gibi mucizelerin tamamı bugünde gerçekleşmiştir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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