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2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:34
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:36
2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi
İslam aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi Aşure Günü tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimi ile karşılanıyor. Müslümanlar arama motorlarında "Aşure Günü bugün mü, ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt ararken, mübarek 10 Muharrem dönemi için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi.