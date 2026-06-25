2026 Aşure Günü ne zaman, bugün mü? Diyanet takvimi ile 10 Muharrem Aşure Günü tarihi ve önemi

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Muharrem orucu, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Ramazan ayından sonra en faziletli oruç olarak nitelendirilmiştir. İslam alimleri, Aşure Günü'nün yalnız tek bir gün (yani sadece 10 Muharrem'de) oruçlu geçirilmesini Yahudilere benzememek adına tenzihen mekruh görmüştür. Bu nedenle faziletli olan ibadet şekli; Muharrem'in 9. ve 10. günleri (24-25 Haziran) ya da 10. ve 11. günleri (25-26 Haziran) şeklinde en az iki gün üst üste oruç tutmaktır.