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Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:47

2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman sorusu, bahar yarıyılı telafi sınavına katılacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler sınav tarihinin yanı sıra AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını da araştırıyor. İşte sınav günü, giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuya ilişkin ayrıntılar...

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2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı, temmuz ayının ilk hafta sonunda gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrencilerin, sınav günü öncesinde giriş belgelerini AUZEF Sınav Sistemi veya AUZEF Mobil uygulaması üzerinden indirmesi gerekiyor. Sınav binası, salon bilgisi ve oturum saati giriş belgesinde yer alacak.

2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bahar yarıyılı bütünleme sınavı, 4 Temmuz 2026 Cumartesi ve 5 Temmuz 2026 Pazar günlerinde yapılacak.

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2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine AUZEF Sınav Sistemi üzerinden ya da AUZEF Mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor. Belgede öğrencinin sınava gireceği bina, salon, sıra numarası ve oturum bilgileri bulunuyor.

2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesini almak isteyen öğrenciler şu adımları izleyebilir:

  • AUZEF Sınav Sistemi'ne giriş yapılır.
  • AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme erişim sağlanır.
  • "Sınav Giriş Belgesi" alanı seçilir.
  • Belge görüntülenir ve sınav günü için çıktı alınır.

Sınav giriş belgesi, AUZEF Mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebiliyor.

2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Öğrencilerin sınav salonuna girebilmesi için sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması gerekiyor.

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçerli pasaport veya sürücü belgesiyle sınava giriş yapılabiliyor. Öğrenci kimlik kartı tek başına sınava giriş için yeterli sayılmıyor.

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