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2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:47
2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman sorusu, bahar yarıyılı telafi sınavına katılacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler sınav tarihinin yanı sıra AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını da araştırıyor. İşte sınav günü, giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuya ilişkin ayrıntılar...