2026 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine AUZEF Sınav Sistemi üzerinden ya da AUZEF Mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor. Belgede öğrencinin sınava gireceği bina, salon, sıra numarası ve oturum bilgileri bulunuyor.