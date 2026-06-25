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Haberler Fotohaber 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:30

2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanırken Ekvador ile Almanya kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek karşılaşmada iki ekip, üst tura avantajlı ilerlemek için sahaya çıkacak. Peki, Ekvador - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…

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2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak Ekvador-Almanya mücadelesi, grup aşamasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alacak. Ekvador-Almanya maçı, ABD'de futbolseverlerle buluşurken Türkiye'de de canlı yayınla takip edilebilecek. Ekvador-Almanya maçı öncesinde karşılaşmanın saat, kanal ve stat bilgileri netleşti.

2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EKVADOR-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekvador-Almanya maçı, 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu kapsamında oynanacak.

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2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EKVADOR-ALMANYA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak Ekvador-Almanya mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EKVADOR-ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, ABD'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EKVADOR-ALMANYA HANGİ GRUPTA?

Ekvador ile Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu'nda mücadele ediyor. Grupta iki takımın yanı sıra Curaçao ve Fildişi Sahili de yer alıyor.

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