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2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:30
2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU || Ekvador-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanırken Ekvador ile Almanya kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek karşılaşmada iki ekip, üst tura avantajlı ilerlemek için sahaya çıkacak. Peki, Ekvador - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…