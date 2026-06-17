2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında grup aşamasındaki ilk sınavında Cezayir ile karşı karşıya geliyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada oynanacak bu mücadele, Arjantin'in gruba başlangıcı açısından önem taşıyor. Maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmaya dair son gelişmeler ise merak konusu olmaya devam ediyor.