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Haberler Fotohaber 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 01:22

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Cezayir ile sahaya çıkıyor. Grup aşamasında oynanacak bu mücadele, her iki takım için turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma açısından önem taşıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın detayları ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında grup aşamasındaki ilk sınavında Cezayir ile karşı karşıya geliyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada oynanacak bu mücadele, Arjantin'in gruba başlangıcı açısından önem taşıyor. Maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmaya dair son gelişmeler ise merak konusu olmaya devam ediyor.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası J Grubu'ndaki Arjantin-Cezayir mücadelesi 17 Haziran Çarşamba günü, sabaha karşı 04:00'te oynanacak.

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2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN-CEZAYİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin-Cezayir mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN-CEZAYİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Otamendi, Li. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La. Martinez

Cezayir: Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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