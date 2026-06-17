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2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 01:22
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI | Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Cezayir ile sahaya çıkıyor. Grup aşamasında oynanacak bu mücadele, her iki takım için turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma açısından önem taşıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın detayları ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki Arjantin - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?