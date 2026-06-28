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Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:15

2026 Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman? İşte eleme aşaması takvimi ve eşleşmeler

Tarihin en büyük futbol organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı geride kalırken, futbolseverlerin gözü kulağı eleme turlarına çevrildi. 48 takımlı yeni formatıyla ilk kez düzenlenen turnuvada devler sahne alıyor. Peki, FIFA 2026 son 32 maçları ne zaman başlayacak, eşleşmeler nasıl?

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2026 Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman? İşte eleme aşaması takvimi ve eşleşmeler
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2026 Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman? İşte eleme aşaması takvimi ve eşleşmeler
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2026 Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman? İşte eleme aşaması takvimi ve eşleşmeler
2026 Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman? İşte eleme aşaması takvimi ve eşleşmeler
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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