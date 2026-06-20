Haberler
Fotohaber
Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası
Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:01
Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını galibiyetle kapatan iki güçlü ekibin Toronto'daki kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler.