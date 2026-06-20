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Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:01

Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını galibiyetle kapatan iki güçlü ekibin Toronto'daki kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler.

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Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nda heyecan Almanya - Fildişi Sahili karşılaşmasıyla devam ediyor. E Grubu'nda liderlik koltuğunu doğrudan ilgilendiren bu zorlu müsabakanın yayın saati ve kanalı netleşti. Kanada'nın Toronto şehrinde oynanacak müsabakayı dünya genelinde milyonlarca futbolsever takip edecek.

Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçı kapsamında oynanacak Almanya - Fildişi Sahili karşılaşması 20 Haziran Cumartesi TSİ 23.00'te başlayacak.

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Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası heyecanı Türkiye'de her zaman olduğu gibi TRT ekranlarında yaşanacak. Almanya - Fildişi Sahili maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kanada'nın Toronto şehrindeki Toronto Stadyumu'nda (BMO Field) oynanacak müsabakayı dünya genelinde milyonlarca futbolsever takip edecek.

Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

1-Almanya 3

2- Fildişi Sahili 3

3- Ekvador 0

4- Curaçao 0

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