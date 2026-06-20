Almanya - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'nda heyecan Almanya - Fildişi Sahili karşılaşmasıyla devam ediyor. E Grubu'nda liderlik koltuğunu doğrudan ilgilendiren bu zorlu müsabakanın yayın saati ve kanalı netleşti. Kanada'nın Toronto şehrinde oynanacak müsabakayı dünya genelinde milyonlarca futbolsever takip edecek.