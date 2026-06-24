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İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:53
İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu heyecanı yaşanırken İskoçya ile Brezilya kritik karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki güçlü ekibin ABD' deki mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İskoçya-Brezilya maçı grup sıralamasını doğrudan etkileyecek olan mücadele için saat, yayıncı kanal ve stadyum bilgileri netleşti. İşte, Dünya Kupası İskoçya-Brezilya maçı mücadelesine dair tüm detaylar…