İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu

İskoçya-Brezilya maçı, Avrupa ve Güney Amerika futbolunun iki önemli temsilcisini aynı sahada buluşturacak. C Grubu İskoçya-Brezilya karşılaşması ABD'de oynanacak ve Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlayacak. İskoçya-Brezilya maçı futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.