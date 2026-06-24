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Haberler Fotohaber İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:53

İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu heyecanı yaşanırken İskoçya ile Brezilya kritik karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki güçlü ekibin ABD' deki mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İskoçya-Brezilya maçı grup sıralamasını doğrudan etkileyecek olan mücadele için saat, yayıncı kanal ve stadyum bilgileri netleşti. İşte, Dünya Kupası İskoçya-Brezilya maçı mücadelesine dair tüm detaylar…

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İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu

İskoçya-Brezilya maçı, Avrupa ve Güney Amerika futbolunun iki önemli temsilcisini aynı sahada buluşturacak. C Grubu İskoçya-Brezilya karşılaşması ABD'de oynanacak ve Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlayacak. İskoçya-Brezilya maçı futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu

İSKOÇYA-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskoçya ile Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 01.00'de karşı karşıya gelecek.

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İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu

İSKOÇYA-BREZİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Gardens kentinde bulunan Miami Stadyumu'nda oynanacak.

İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu

İSKOÇYA-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

C Grubu'nda oynanacak İskoçya-Brezilya karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İskoçya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu

İSKOÇYA-BREZİLYA MAÇI HANGİ GRUPTA?

İskoçya-Brezilya karşılaşması, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın C Grubu kapsamında oynanacak. Grupta İskoçya ve Brezilya'nın yanı sıra Fas ile Haiti bulunuyor. Brezilya, grupta Fas ile berabere kalıp Haiti'yi mağlup ederken; İskoçya Haiti karşısında galip geldi, Fas'a ise kaybetti.

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