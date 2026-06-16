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Haberler Fotohaber 2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:45

2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fransa ile Senegal arasında oynanacak. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Fransa ile sürpriz sonuçlara imza atabilen Senegal'in karşı karşıya geleceği mücadele, grup sıralaması açısından da büyük önem taşıyor.

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2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FIFA Dünya Kupası heyecanı Fransa-Senegal karşılaşmasıyla devam ediyor. Grup aşamasındaki ilk maçlarından birine çıkacak olan iki ekip, turnuvaya avantajlı bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak. Fransa'nın yıldızlarla dolu kadrosu ile Senegal'in mücadeleci oyun anlayışını karşı karşıya getirecek müsabaka öncesinde yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın saat bilgileri futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Dünya Kupası'nın sonucu merakla beklenen maçlarından biri olarak gösterilen mücadeleye ilişkin detaylar netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FRANSA-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası I grubu maçı 16 Haziran Salı TSİ ile 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

DAHA ÖNCE İKİ KEZ KAZANDI!

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın favori ülkeleri arasında yer almaya devam ediyor. 1998 ve 2018 yılında şampiyon olma başarısı gösteren Fransa, ABD-Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen turnuvada şampiyonluğu elde etmek istiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

SENEGAL 4. KEZ KATILIM SAĞLIYOR!

Senegal, 2002, 2018 ve 2022'den sonra 4. kez turnuvaya katılım sağlamayı başardı. 2002 yılında çeyrek finalde A Milli Takım'ın rakibi olan Senegal uzatma dakikalarında İlhan Mansız'ın attığı golle turnuvaya veda etmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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