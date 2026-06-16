2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FIFA Dünya Kupası heyecanı Fransa-Senegal karşılaşmasıyla devam ediyor. Grup aşamasındaki ilk maçlarından birine çıkacak olan iki ekip, turnuvaya avantajlı bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak. Fransa'nın yıldızlarla dolu kadrosu ile Senegal'in mücadeleci oyun anlayışını karşı karşıya getirecek müsabaka öncesinde yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın saat bilgileri futbolseverlerin gündeminde bulunuyor. Dünya Kupası'nın sonucu merakla beklenen maçlarından biri olarak gösterilen mücadeleye ilişkin detaylar netleşti.