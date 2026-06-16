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2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:45
2026 FIFA Dünya Kupası | Fransa-Senegal maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fransa ile Senegal arasında oynanacak. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Fransa ile sürpriz sonuçlara imza atabilen Senegal'in karşı karşıya geleceği mücadele, grup sıralaması açısından da büyük önem taşıyor.