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2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 13:28
2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. B Grubu'nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Peki, İsviçre ile Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, mücadelenin detayları...