2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkacak olan İsviçre ile Bosna Hersek, B grubunun kritik mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın beraber düzenlediği turnuvada heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin ekran başına kitlendiği turnuvada, B Grubu'ndaki dengelerini değiştirecek olan İsviçre -Bosna Hersek maçı bu akşam ekranlara gelecek.