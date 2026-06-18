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Giriş Tarihi: 18.06.2026 13:28

2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürüyor. B Grubu'nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Peki, İsviçre ile Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, mücadelenin detayları...

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2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkacak olan İsviçre ile Bosna Hersek, B grubunun kritik mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın beraber düzenlediği turnuvada heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin ekran başına kitlendiği turnuvada, B Grubu'ndaki dengelerini değiştirecek olan İsviçre -Bosna Hersek maçı bu akşam ekranlara gelecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSVİÇRE- BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'ndaki mücadele 18 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00' de başlayacak. Koliforniya'daki Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak

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2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSVİÇRE- BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbol severlerin merakla beklediği İsviçre- Bosna Hersek karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak

2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

B GRUBU'NDA PUANLAR EŞİT: KAZANAN DEV AVANTAJ YAKALAYACAK

B Grubu'nda, İsviçre Katar ile 1-1, Bosna- Hersek ise Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Bu akşam oynanacak karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılmayı başaran taraf, son maçlar öncesinde gruptan çıkma kapısını aralamış olacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI | İsviçre -Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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