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Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:49

2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile Paraguay'ın karşılaşacağı Son 32 Turu mücadelesi için bekleyiş sürüyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki takım, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada mücadele edecek. Peki, Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında öne çıkan bilgiler…

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2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya ile Paraguay, Dünya Kupası Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede galip gelen ekip son 16 turuna yükselirken, kaybeden takım turnuvaya veda edecek. ABD'de oynanacak karşılaşma futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Heyecan devam ederken futbolseverlerin gözü Almanya ile Paraguay arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi..

2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Almanya-Paraguay maçı, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Almanya ile Paraguay'ın karşı karşıya geleceği mücadele, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough kentinde oynanacak.

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2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA-PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın başlama saati 23.30 olarak açıklandı.

Maç, Türkiye'de pazartesiyi salıya bağlayan gece ekranlara gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA?

Almanya-Paraguay maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA-PARAGUAY MAÇININ GALİBİ KİMİNLE OYNAYACAK?

Almanya-Paraguay maçını kazanan takım, son 16 turunda Fransa-İsveç karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

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