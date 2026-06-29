2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya ile Paraguay, Dünya Kupası Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede galip gelen ekip son 16 turuna yükselirken, kaybeden takım turnuvaya veda edecek. ABD'de oynanacak karşılaşma futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Heyecan devam ederken futbolseverlerin gözü Almanya ile Paraguay arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi..