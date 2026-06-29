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2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 11:49
2026 FIFA Dünya Kupası || Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile Paraguay'ın karşılaşacağı Son 32 Turu mücadelesi için bekleyiş sürüyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki takım, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada mücadele edecek. Peki, Almanya-Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında öne çıkan bilgiler…