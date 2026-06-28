Haberler
Fotohaber
2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 08:57
2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca memur, emekli ve çalışan için Temmuz zammı tablosunu netleştirecek olan yılın ilk 6 aylık dönemine ait son verinin ilan edileceği tarih belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak kritik rakamlar, piyasaların yönünü belirlerken maaş artış oranlarını da resmi olarak kesinleştirecek. Peki, 2026 haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?