2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde heyecanla beklenen ekonomi verisi için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak olan maaş düzeltmelerine doğrudan etki edecek olan kritik veri, cuma günü sabahın ilk saatlerinde kamuoyunun bilgisine sunulacak. Bu gelişmeyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının alacağı net rakamlar tamamen şekillenecek. Beklenen enflasyon rakamları ise şöyle: