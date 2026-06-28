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Haberler Fotohaber 2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 08:57

2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca memur, emekli ve çalışan için Temmuz zammı tablosunu netleştirecek olan yılın ilk 6 aylık dönemine ait son verinin ilan edileceği tarih belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak kritik rakamlar, piyasaların yönünü belirlerken maaş artış oranlarını da resmi olarak kesinleştirecek. Peki, 2026 haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

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2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde heyecanla beklenen ekonomi verisi için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak olan maaş düzeltmelerine doğrudan etki edecek olan kritik veri, cuma günü sabahın ilk saatlerinde kamuoyunun bilgisine sunulacak. Bu gelişmeyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının alacağı net rakamlar tamamen şekillenecek. Beklenen enflasyon rakamları ise şöyle:

2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?

TÜİK HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekonomi gündeminin ilk sırasında yer alan tüketici fiyat endeksi verileri için takvim netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı enflasyon oranını 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.

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2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANACAK?

Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışların yasal çerçevesini 6 aylık kümülatif toplam oluşturuyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında açıklanan verilerin ardından, Haziran ayı enflasyon oranı bu zincirin son halkası olacak. Mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşen ve yıllık bazda yüzde 32,61 seviyesine gerileyen tüketici fiyat endeksine, Haziran verisi de eklenerek net zam oranı formülize edilecek.

2026 Haziran enflasyon oranı temmuz zammı için son veri olacak! Enflasyon ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI ANKETİ: HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği anket sonuçlarına göre, katılımcıların haziran ayı aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olan bu beklentinin sınırlı şekilde gerilemesi, fiyatlama davranışlarındaki normalleşme sinyallerini destekler nitelikte yorumlanıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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