Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor!

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin dağıtım saati; okulun tam gün, sabahçı ya da öğlenci eğitim uygulamasına göre değişebilecek. Bu nedenle öğrencilerin okulun resmi duyuru kanallarını, sınıf gruplarını ve öğretmenlerinin bilgilendirmelerini kontrol etmesi gerekiyor.