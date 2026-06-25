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Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:31

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor!

2025-2026 eğitim öğretim yılında son ders günü için geri sayım sona eriyor. Öğrenciler ve veliler, yaz tatili öncesinde okullarda son zilin ne zaman çalacağını takip ediyor. Karneler yarın mı alınacak sorusunun yanıtı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takviminde yer alıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler saat kaçta verilecek? İşte, tüm detaylar...

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Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor!

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem sona eriyor. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının tamamlanacağı gün karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Karnelerin dağıtılacağı tarih MEB takviminde yer alırken, öğrenciler ve veliler karne gününe ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor.

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor!

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Karneler, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak.

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Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor!

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin dağıtım saati; okulun tam gün, sabahçı ya da öğlenci eğitim uygulamasına göre değişebilecek. Bu nedenle öğrencilerin okulun resmi duyuru kanallarını, sınıf gruplarını ve öğretmenlerinin bilgilendirmelerini kontrol etmesi gerekiyor.

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılı ise 2026-2027 takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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