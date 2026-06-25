Haberler
Fotohaber
Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:31
Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona eriyor!
2025-2026 eğitim öğretim yılında son ders günü için geri sayım sona eriyor. Öğrenciler ve veliler, yaz tatili öncesinde okullarda son zilin ne zaman çalacağını takip ediyor. Karneler yarın mı alınacak sorusunun yanıtı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takviminde yer alıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler saat kaçta verilecek? İşte, tüm detaylar...