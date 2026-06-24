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2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:33
2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
LGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılan merkezi sınavın ardından öğrenciler ve veliler, açıklanacak resmi sonuç tarihine odaklandı.MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda 2026 LGS sonuçlarının ilan edileceği gün netleşirken, binlerce aday iyi bir liseye yerleşebilmek için süreci yakından takip ediyor.