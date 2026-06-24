2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2026 LGS SONUÇ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar LGS sonuçlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerle sorgulanacak olan sonuçlar için basılı bir belge üretilmeyecek.