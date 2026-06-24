Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:33

2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

LGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılan merkezi sınavın ardından öğrenciler ve veliler, açıklanacak resmi sonuç tarihine odaklandı.MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda 2026 LGS sonuçlarının ilan edileceği gün netleşirken, binlerce aday iyi bir liseye yerleşebilmek için süreci yakından takip ediyor.

  • ABONE OL
2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Sınav kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla adaylar puan hesaplamalarına başladı. MEB, bu süreçle ilgili önemli tarihi açıkladı. Sekizinci sınıf öğrencilerinin liselere yerleşeceği merkezi sınavın değerlendirme süreci devam ediyor. Elde edilen puanlar ve yüzdelik dilimler, Temmuz ayında yapılacak lise tercihleri için belirleyici olacak.

2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sınava giren öğrenciler, bu tarihten itibaren merkezi sınav puanlarını ve il ile Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini aynı anda öğrenebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2026 LGS SONUÇ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar LGS sonuçlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerle sorgulanacak olan sonuçlar için basılı bir belge üretilmeyecek.

2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

LİSE TERCİH MARATONU BAŞLIYOR: 2026 LGS TERCİH TARİHLERİ

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da ilan edilmesinin hemen ardından gözler tercih sürecine çevrilecek. MEB tarafından belirlenen takvime göre 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih döneminin ilk günü olan 10 Temmuz'da, öğrencilere rehberlik edecek olan "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile lise kontenjan tabloları ve taban puanları da sistem üzerinden yayımlanmış olacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#LGS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA