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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:19

2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi ve tercih takvimi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavın ardından geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, iyi bir lise eğitimi alabilmek adına heyecanla ilan edilecek resmi tarihi bekliyor. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ve merak edilen detaylar...

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2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi ve tercih takvimi belli oldu!

Sınav kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının erişime açılmasıyla birlikte puan hesaplamalarına başlayan adaylar için MEB kritik tarihi ilan etti. Bu yıl sekizinci sınıf öğrencilerinin liselere yerleşmesini sağlayacak merkezi sınavın değerlendirme süreci hızla devam ediyor. Alınan puanlar ve yüzdelik dilimler, öğrencilerin Temmuz ayındaki lise tercih maratonunda en önemli rehberi olacak.

2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi ve tercih takvimi belli oldu!

MEB RESMEN DUYURDU: LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi sınav takvimine göre, 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak. Sınava katılan tüm öğrenciler, bu tarihten itibaren aldıkları merkezi sınav puanlarını, il geneli ve Türkiye genelindeki yüzdelik dilimlerini eş zamanlı olarak görebilecekler.

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2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi ve tercih takvimi belli oldu!

2026 LGS SONUÇ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar LGS sonuçlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerle sorgulanacak olan sonuçlar için basılı bir belge üretilmeyecek.

2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi ve tercih takvimi belli oldu!

LİSE TERCİH MARATONU BAŞLIYOR: 2026 LGS TERCİH TARİHLERİ

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da ilan edilmesinin hemen ardından gözler tercih sürecine çevrilecek. MEB tarafından belirlenen takvime göre 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih döneminin ilk günü olan 10 Temmuz'da, öğrencilere rehberlik edecek olan "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile lise kontenjan tabloları ve taban puanları da sistem üzerinden yayımlanmış olacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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