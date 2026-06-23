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2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi ve tercih takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:19
2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi ve tercih takvimi belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavın ardından geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, iyi bir lise eğitimi alabilmek adına heyecanla ilan edilecek resmi tarihi bekliyor. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in yayımladığı takvim doğrultusunda sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ve merak edilen detaylar...