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2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 12:51
2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Öğretmen adaylarının katılacağı Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın tarihi, ÖSYM tarafından güncellenen takvimiyle değişti. AGS ve ÖABT oturumlarına hazırlanacak adaylar, sınavın yeni tarihini, saatini ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte, güncel sınav takvimi…