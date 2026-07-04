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Giriş Tarihi: 04.07.2026 12:51

2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının katılacağı Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın tarihi, ÖSYM tarafından güncellenen takvimiyle değişti. AGS ve ÖABT oturumlarına hazırlanacak adaylar, sınavın yeni tarihini, saatini ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte, güncel sınav takvimi…

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2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının katılacağı 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın tarihinin değiştirilmesi, sınava hazırlanan adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte MEB-AGS ve ÖABT oturumları ileri bir tarihe alındı. Sınavın yeni tarihiyle birlikte sonuç takvimi de yeniden belirlendi.

2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

MEB-AGS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM, 2026 MEB-AGS kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin tarihini güncelledi. Daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacağı açıklanmıştı.

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2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. AGS oturumu, ÖSYM sınav takvimine göre saat 10.15'te başlayacak.

Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul sürecinde kullanılan AGS, aynı gün uygulanacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile birlikte gerçekleştirilecek.

2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 MEB-AGS sonuçlarının 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

AGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AGS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Adayların sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgilerini içeren giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişmesi bekleniyor.

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