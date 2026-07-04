2026 MEB-AGS’nin yeni sınav tarihi belli oldu! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının katılacağı 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın tarihinin değiştirilmesi, sınava hazırlanan adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte MEB-AGS ve ÖABT oturumları ileri bir tarihe alındı. Sınavın yeni tarihiyle birlikte sonuç takvimi de yeniden belirlendi.