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Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:13

2026 MEB UDSP Cevap Anahtarı Yayımlandı! İşte UDSP cevaplarını sorgulama ekranı

MEB tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı bugün tamamlandı. 8. sınıf, hazırlık ile 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin uluslararası programlara katılımı için kritik öneme sahip olan sınavın hemen ardından, merakla beklenen soru kitapçıklarını ve resmi cevap anahtarlarını erişime açtı. Peki"2026 UDSP cevap anahtarı nasıl ve nereden sorgulanır?" İşte detaylar...

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2026 MEB UDSP Cevap Anahtarı Yayımlandı! İşte UDSP cevaplarını sorgulama ekranı

27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da 81 il merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 2026 UDSP sınav süreci tamamlandı. Sınav salonlarından çıkan adaylar ve veliler için heyecanlı bekleyiş fazla sürmedi; Millî Eğitim Bakanlığı, saatler içinde sınav sorularını ve cevap anahtarlarını dijital ortama aktardı. UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları sorgulama ekranı ön plana çıktı.

2026 MEB UDSP Cevap Anahtarı Yayımlandı! İşte UDSP cevaplarını sorgulama ekranı

2026 UDSP CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

MEB tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, hem İngilizce hem de Almanca oturumlarına ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarları meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

İşte cevap anahtarları;

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Almanca A kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

Almanca B kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İngilizce A kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İngilizce B kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

2026 MEB UDSP Cevap Anahtarı Yayımlandı! İşte UDSP cevaplarını sorgulama ekranı

2026 UDSP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8.sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca dillerinde uygulandı. Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi.


27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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