2026 MEB UDSP Cevap Anahtarı Yayımlandı! İşte UDSP cevaplarını sorgulama ekranı

2026 UDSP CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

MEB tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, hem İngilizce hem de Almanca oturumlarına ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarları meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

İşte cevap anahtarları;