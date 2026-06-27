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2026 MEB UDSP Cevap Anahtarı Yayımlandı! İşte UDSP cevaplarını sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:13
2026 MEB UDSP Cevap Anahtarı Yayımlandı! İşte UDSP cevaplarını sorgulama ekranı
MEB tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı bugün tamamlandı. 8. sınıf, hazırlık ile 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin uluslararası programlara katılımı için kritik öneme sahip olan sınavın hemen ardından, merakla beklenen soru kitapçıklarını ve resmi cevap anahtarlarını erişime açtı. Peki"2026 UDSP cevap anahtarı nasıl ve nereden sorgulanır?" İşte detaylar...