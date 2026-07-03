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Haberler Fotohaber 2026 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni evde bakım parası hesaplandı!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:48

2026 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni evde bakım parası hesaplandı!

Milyonların gözü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yeni dönemde sosyal yardım ödemeleri de memur katsayısına göre yeniden şekillendi. Peki, güncel veriler doğrultusunda evde bakım parası ne kadar oldu? İşte masadaki en güçlü oranlar ve kuruşu kuruşuna yeni evde bakım maaşı hesaplama tabloları.

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2026 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni evde bakım parası hesaplandı!

Temmuz 2026 zammıyla birlikte engelli ve yaşlı yakınlarına bakan vatandaşlara ödenen evde bakım yardımı tutarı da arttı. Memur maaş katsayısındaki güncellemenin ardından evde bakım maaşı yeni tutarıyla kesinleşirken binlerce hak sahibinin de hesaplamaları hız kazandı.

2026 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni evde bakım parası hesaplandı!

TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

Haziran ayı Tüketici Fiyat Endesi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 olurken, yıllık bazda ise 32,11 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon %17,76 oldu.

Memurlar için enflasyon farkı 6,09 olarak belirlendi. %7'lik toplu sözleşme farkı ile birlikte toplamda %13.52 oranında zam uygulandı.

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2026 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni evde bakım parası hesaplandı!

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde takip edilen bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin ailelerine destek amacıyla ödenen 13 bin 878 liralık evde bakım yardımı, yüzde 13,52 oranında zamla artış göstererek 15.756 TL'ye çıkarıldı.

2026 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni evde bakım parası hesaplandı!

MEMUR MAAŞ KATSAYISI SOSYAL YARDIMLARI NASIL ETKİLİYOR?

Türkiye'de uygulanan sosyal destek modellerinden biri olan evde bakım ödemeleri, doğrudan memur maaş katsayısındaki değişimlere bağlı olarak güncelleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak, bu yardım modelinde net TÜFE oranı yerine memur toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı kombinasyonu esas alınıyor. Temmuz 2026 dönemi için memurlara yapılacak artış, evde bakım ödeneklerinin de yeni sınırını çizmiş olacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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