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2026 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni evde bakım parası hesaplandı!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:48
2026 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni evde bakım parası hesaplandı!
Milyonların gözü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yeni dönemde sosyal yardım ödemeleri de memur katsayısına göre yeniden şekillendi. Peki, güncel veriler doğrultusunda evde bakım parası ne kadar oldu? İşte masadaki en güçlü oranlar ve kuruşu kuruşuna yeni evde bakım maaşı hesaplama tabloları.