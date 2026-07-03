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Haberler Fotohaber 2026 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı hemşire maaş zammı hesaplama
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:12

2026 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı hemşire maaş zammı hesaplama

Milyonlarca kamu çalışanının kilitlendiği Temmuz zammı dönemi başladı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte yeni hemşire maaşı ne kadar sorusu yeniden şekillendi. İşte, 2026 yılı ikinci yarısı için en net verilerle adım adım hemşire maaş zammı hesaplama tablosu ve merak edilen tüm kritik detaylar.

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2026 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı hemşire maaş zammı hesaplama

Sağlık çalışanlarının gözü kulağı, memur zammı ve toplu sözleşme farkıyla belirlenen yeni rakamlara çevrildi. Yılın ilk yarısındaki kümülatif enflasyon rakamları taban matrahı oluştururken, 5/1 derecesindeki bir sağlık personelinin alacağı taban ücret de bu sabah itibarıyla güncelleniyor. Zamlı hemşire maaşları da her meslek gibi günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.

2026 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı hemşire maaş zammı hesaplama

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 oldu.

Memurlar için enflasyon farkı 6,09 olarak belirlendi. %7'lik toplu sözleşme farkı ile birlikte toplamda %13.52 oranında zam ortaya çıktı.

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2026 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı hemşire maaş zammı hesaplama

HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerin kazançları da bugünün konuları arasında.

Ocak ayında 74,770 TL olan üniversite mezunu hemşire maaşları temmuz zammıyla 84.879 TL oldu.

2026 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı hemşire maaş zammı hesaplama

Uzman doktor maaşı ise 15.426 TL'den 170.764 TL'ye yükseldi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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