2026 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı hemşire maaş zammı hesaplama

Sağlık çalışanlarının gözü kulağı, memur zammı ve toplu sözleşme farkıyla belirlenen yeni rakamlara çevrildi. Yılın ilk yarısındaki kümülatif enflasyon rakamları taban matrahı oluştururken, 5/1 derecesindeki bir sağlık personelinin alacağı taban ücret de bu sabah itibarıyla güncelleniyor. Zamlı hemşire maaşları da her meslek gibi günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.