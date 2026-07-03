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Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:12

2026 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı başöğretmen, uzman öğretmen maaş zammı hesaplama

Öğretmen maaşı için gözler bugün TÜİK tarafından açıklanan kritik enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca memurun ve eğitimcinin odaklandığı öğretmen maaş zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte resmiyet kazandı. Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkıyla belirlenecek yeni dönem tablosunda, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt veriliyor.

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2026 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı başöğretmen, uzman öğretmen maaş zammı hesaplama

Dijital haber merkezlerinin ve arama motorlarının bir numaralı gündem maddesi olan öğretmen maaşı, bugün netleşecek enflasyon farkı senaryolarıyla netlik kazanıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni maaşlar, eğitim camiasında görev yapan uzman ve başöğretmen unvanlı personellerin gelirlerini doğrudan etkileyecek. Unvan bazlı güncel öğretmen maaş zammı hesaplama detayları gündemde.

2026 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı başöğretmen, uzman öğretmen maaş zammı hesaplama

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 oldu. Buna bağlı olarak memur zammı yüzde 13,52 olarak ortaya çıktı. Bu kapsamda memur maaşları güncellendi.

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2026 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı başöğretmen, uzman öğretmen maaş zammı hesaplama

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 1/4 derecesinde görev yapan bir öğretmenin net maaşı 73 bin 368 TL seviyesinde işlem görüyordu.

Temmuz zammı ile öğretmen maaşı 83.287 TL seviyesine çıkıyor.

2026 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı başöğretmen, uzman öğretmen maaş zammı hesaplama

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL

%13,52: 92.200 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL

%13,52: 83.287 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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