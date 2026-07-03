2026 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı başöğretmen, uzman öğretmen maaş zammı hesaplama

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 oldu. Buna bağlı olarak memur zammı yüzde 13,52 olarak ortaya çıktı. Bu kapsamda memur maaşları güncellendi.