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2026 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı başöğretmen, uzman öğretmen maaş zammı hesaplama
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:12
2026 TEMMUZ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? Zamlı başöğretmen, uzman öğretmen maaş zammı hesaplama
Öğretmen maaşı için gözler bugün TÜİK tarafından açıklanan kritik enflasyon verilerine çevrildi. Milyonlarca memurun ve eğitimcinin odaklandığı öğretmen maaş zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte resmiyet kazandı. Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkıyla belirlenecek yeni dönem tablosunda, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt veriliyor.