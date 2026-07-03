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2026 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni başkomiser ve polis memuru maaş zammı hesaplama
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:13
2026 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni başkomiser ve polis memuru maaş zammı hesaplama
Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca memurun gözü Temmuz zammı oranlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan binlerce polis memuru ve komiser, toplu sözleşme ile enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Yılın ikinci yarısı için geçerli olacak yeni polis maaşı ne kadar sorusu son veriyle birlikte yanıt buldu.