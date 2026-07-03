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Haberler Fotohaber 2026 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni başkomiser ve polis memuru maaş zammı hesaplama
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:13

2026 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni başkomiser ve polis memuru maaş zammı hesaplama

Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca memurun gözü Temmuz zammı oranlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan binlerce polis memuru ve komiser, toplu sözleşme ile enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor. Yılın ikinci yarısı için geçerli olacak yeni polis maaşı ne kadar sorusu son veriyle birlikte yanıt buldu.

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2026 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni başkomiser ve polis memuru maaş zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, kamu görevlilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı maaşlar netlik kazandı. Yılın ilk 5 ayında kümülatif olarak yüzde 12,41 seviyesine ulaşan memur artış oranı, bugün duyurulan Haziran ayı enflasyon endeksiyle nihai halini aldı. Polis maaş zammı hesaplama işlemleri de bu doğrultuda başladı.

2026 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni başkomiser ve polis memuru maaş zammı hesaplama

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 oldu.

Memurlar için enflasyon farkı 6,09 olarak belirlendi. %7'lik toplu sözleşme farkı ile birlikte toplamda %13.52 oranında zam ortaya çıktı.

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2026 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni başkomiser ve polis memuru maaş zammı hesaplama

ZAMLI POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanacak resmi veriler ile, 8/1 derecesinde görev yapan ve mesleğe yeni adım atmış bir polis memuru mevcut 81.617 TL'lik aylığından yaklaşık 92.652 TL seviyesine yükselecek.

2026 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? Yeni başkomiser ve polis memuru maaş zammı hesaplama

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL

%13,52: 101.276 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL

%13,52: 92.652 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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