2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık camiasının merakla beklediği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme süreci resmen tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, boş kalan kontenjanlar için yapılan tercihler 02 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sonuçlandırıldı.