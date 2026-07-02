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Haberler Fotohaber 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 15:39

2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM, 24-29 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adayları için heyecanlı bekleyiş sona ererken, kontenjan detayları ve sayısal veriler de netleşti. İşte, TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

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2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık camiasının merakla beklediği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme süreci resmen tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, boş kalan kontenjanlar için yapılan tercihler 02 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sonuçlandırıldı.

2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL ERİŞİLİR?

2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları, 02 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30'dan itibaren adayların erişimine açıldı. Tercih yapan hekimler, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS EK YERLEŞTİRME SAYISAL BİLGİLERİ VE KONTENJAN DETAYLARI

ÖSYM, sonuçların ilanıyla birlikte ek yerleştirme sürecine ait sayısal verileri de kamuoyuyla paylaştı. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan veya kayıt yapılmaması sebebiyle açığa çıkan kadroların ne kadarının dolduğu, taban ve tavan puanların hangi seviyelerde şekillendiği ek tablolar halinde sunuldu.
2026-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

23.08.2026 tarihinde uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) başvuruları 08.07.2026 - 16.07.2026 tarihleri arasında alınacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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