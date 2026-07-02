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2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 15:39
2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM, 24-29 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adayları için heyecanlı bekleyiş sona ererken, kontenjan detayları ve sayısal veriler de netleşti. İşte, TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı.