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2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 12:05
2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilk dönem yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yeni tercih dönemi başladı. Uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme tabloları doğrultusunda tercihlerini elektronik ortamda iletecek. 2026 TUS ek yerleştirme sürecinde adayların kontenjanları, tercih koşullarını ve başvuru adımlarını dikkatle incelemesi gerekecek. Peki, 2026 TUS ek tercih ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?