Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 12:05

2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilk dönem yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yeni tercih dönemi başladı. Uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme tabloları doğrultusunda tercihlerini elektronik ortamda iletecek. 2026 TUS ek yerleştirme sürecinde adayların kontenjanları, tercih koşullarını ve başvuru adımlarını dikkatle incelemesi gerekecek. Peki, 2026 TUS ek tercih ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

  • ABONE OL
2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

ÖSYM, 2026-TUS 1. dönem ek tercih takvimini yayımladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS'e giriş yaparak uzmanlık alanı ve kurum tercihlerini oluşturabilecek. 2026 TUS ek yerleştirme başvurularında ana başvuru kılavuzunda yer alan usul ve esaslar geçerli olacak. Adayların yayımlanan tercih tablolarındaki koşulları kontrol ederek işlemlerini tamamlaması gerekecek.

2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

2026 TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026-TUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 09.30'da başladı. Tercih işlemleri, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

TUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS ek yerleştirme tercih işlemleri için adayların ÖSYM'nin AİS ekranına giriş yapması gerekiyor. Sistem üzerinden ilgili sınav seçildikten sonra ek yerleştirme tercih ekranına ulaşılabilecek.

EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Tercih sürecinin 29 Haziran'da tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri yapılacak ve sonuçlar ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ilan edilecek.

2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

Adayların tercih işlemi öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tablolarını incelemesi gerekiyor. Uzmanlık dalı, eğitim kurumu, kontenjan sayısı ve varsa özel koşullar tercih listesini oluştururken dikkate alınacak.

2026-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA