2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı! ÖSYM ile TUS ek tercih ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

ÖSYM, 2026-TUS 1. dönem ek tercih takvimini yayımladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS'e giriş yaparak uzmanlık alanı ve kurum tercihlerini oluşturabilecek. 2026 TUS ek yerleştirme başvurularında ana başvuru kılavuzunda yer alan usul ve esaslar geçerli olacak. Adayların yayımlanan tercih tablolarındaki koşulları kontrol ederek işlemlerini tamamlaması gerekecek.