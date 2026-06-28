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2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:50
2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca adayın üniversite hayaliyle katıldığı 2026 YKS maratonunun ardından gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Geleceklerini şekillendirecek puanları öğrenmek isteyen öğrenciler, sınav sonuç takvimini yakından takip ediyor. Peki, büyük bir heyecanla beklenen ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan resmi açıklanma günü ve tüm detaylar!