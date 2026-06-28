Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:50

2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca adayın üniversite hayaliyle katıldığı 2026 YKS maratonunun ardından gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. Geleceklerini şekillendirecek puanları öğrenmek isteyen öğrenciler, sınav sonuç takvimini yakından takip ediyor. Peki, büyük bir heyecanla beklenen ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan resmi açıklanma günü ve tüm detaylar!

  • ABONE OL
2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayında üç farklı oturum halinde tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için dijital değerlendirme süreçleri kesintisiz devam ediyor. TYT, AYT ve YDT testlerinde döktükleri alın terinin karşılığını görmeyi bekleyen binlerce üniversite adayı, takvimdeki kritik güne odaklandı. Sınav kılavuzunda yer alan resmi verilere göre, tercih döneminin kapısını aralayacak o tarih resmen netleşti.

2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM RESMİ TAKVİMİ DUYURDU: 2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel 2026 sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Sınav kağıtlarının optik okuyucularda değerlendirilmesi, veri kontrolleri ve güvenlik aşamalarının tamamlanmasının ardından puanlar dijital sistemlere yüklenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: PUANLAR NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını iki farklı dijital kanal üzerinden saniyeler içinde öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren, ÖSYM'nin resmi sonuç paylaşım platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi aktif hale gelecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve kişisel aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak detaylı sınav sonuç belgesine ulaşabilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de bildirimle sorgulama yapılabilecek.

2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22 Temmuz'da puanların ilan edilmesinin ardından yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler için ikinci kritik aşama olan tercih dönemi başlayacak. ÖSYM, kesin tercih tarihlerini henüz ilan etmedi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA