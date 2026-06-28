2026 YKS sonuç tarihinde geri sayım! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: PUANLAR NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını iki farklı dijital kanal üzerinden saniyeler içinde öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren, ÖSYM'nin resmi sonuç paylaşım platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi aktif hale gelecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve kişisel aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak detaylı sınav sonuç belgesine ulaşabilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de bildirimle sorgulama yapılabilecek.