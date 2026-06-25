2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de takvimde belirtilen tarihten önce bir duyuru gelip gelmeyeceği. ÖSYM, dijital altyapının hızlanması ve optik okuma süreçlerinin erken tamamlanması durumunda geçmiş yıllarda sınav sonuçlarını planlanandan bir veya iki gün önce ilan edebiliyordu. Ancak kurumun ana hedefi veri güvenliğini eksiksiz sağlamak olduğu için, şu an için 22 Temmuz 2026 tarihi kesin odak noktası olarak korunuyor.