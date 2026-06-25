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Haberler Fotohaber 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:36 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:38

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan üniversite sınavının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, resmi takvimiyle merakla beklenen o tarihi ilan etti.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Haziran ayında üç farklı oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Geleceklerini şekillendirecek adımlar atmaya hazırlanan üniversite adayları, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak elde ettikleri başarı sıralamalarını ve taban puan verilerini inceleyecek. Sınav kılavuzunda yer alan detaylar, Temmuz ayı içerisindeki ilan gününü işaret ediyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

ÖSYM RESMİ TAKVİMİ AÇIKLADI: YKS SONUÇLARI NE ZAMAN GELECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

TYT, AYT VE YDT PUANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuç günü geldiğinde adaylar, aldıkları puanları ve Türkiye geneli başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilmek için adayların T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de takvimde belirtilen tarihten önce bir duyuru gelip gelmeyeceği. ÖSYM, dijital altyapının hızlanması ve optik okuma süreçlerinin erken tamamlanması durumunda geçmiş yıllarda sınav sonuçlarını planlanandan bir veya iki gün önce ilan edebiliyordu. Ancak kurumun ana hedefi veri güvenliğini eksiksiz sağlamak olduğu için, şu an için 22 Temmuz 2026 tarihi kesin odak noktası olarak korunuyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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