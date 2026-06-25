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2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:36
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:38
2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan üniversite sınavının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, resmi takvimiyle merakla beklenen o tarihi ilan etti.