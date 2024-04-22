Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
07:52
23 Nisan bankalar açık mı 2024? 23 Nisan Salı yarın bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında değerlendiriliyor. Bu noktada gözler okullar, kamu ve özel sektöre dönüyor. Araştırılanlar arasında 23 Nisan bankalar açık mı sorusu var. Bankaların çalışma saatleri bu noktada gündeme geliyor. Yarın bankalar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 23 Nisan bankalar açık mı, havale ve EFT yapılır mı?