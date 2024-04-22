23 Nisan bankalar açık mı 2024? 23 Nisan Salı yarın bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?

23 Nisan bankalar açık mı kapalı mı sorusu gündemde. Bankacılık işlemleri olanlar hangi kurumların kapalı olacağına dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Resmi günlerde para transferi işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği sorgulanıyor. Peki; 23 Nisan yarın bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılır mı?