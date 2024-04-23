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Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:16

23 Nisan ne zaman ilan edildi, kaç yıl önce çocuk bayramı oldu? Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara ne zaman armağan etti?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu kutlu bayram, 23 Nisan ne zaman bayram ilan edildi, kaç yıldır kutlanıyor gibi sorularla ele alınıyor. Peki, Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara ne zaman armağan etti? İşte 23 Nisan'ın tarihi ve merak edilenlerin yanıtı…

23 Nisan ne zaman ilan edildi, kaç yıl önce çocuk bayramı oldu? Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara ne zaman armağan etti?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdumuzun dört bir yanında kutlanırken bu eşsiz günün tarihi ve önemi merak ediliyor. Dünya üzerinde çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan, aynı zamanda TBMM'nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanıyor. Peki, 23 Nisan ne zaman bayram ilan edildi, kaç yıldır kutlanıyor? İşte Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara ne zaman armağan etti sorusunun yanıtı ile bu eşsiz günün tarihi…

23 Nisan ne zaman ilan edildi, kaç yıl önce çocuk bayramı oldu? Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara ne zaman armağan etti?

23 NİSAN NE ZAMAN BAYRAM İLAN EDİLDİ?

23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramıdır. Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. Kanunî adı "Çocuk Bayramı" olmasa da çocuklara neşeli bir gün geçirtme ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelir yaratma amacıyla 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlandı. Bayramın adı 1935'te Hakimiyet-i Milliye Bayramı, 1981 yılında "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" oldu.

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23 Nisan ne zaman ilan edildi, kaç yıl önce çocuk bayramı oldu? Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara ne zaman armağan etti?

23 NİSAN TARİHÇESİ

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatması ile bu bayram uluslararası düzeye taşındı.

Devrin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında başlattığı, 23 Nisan'da çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etme adeti bu bayramın bir parçası olarak yaygınlaşıp gelenekselleşmiş; devlet adamlarının makam koltuklarına çocukları oturtma geleneği günümüze kadar devam etmiştir.

23 Nisan ne zaman ilan edildi, kaç yıl önce çocuk bayramı oldu? Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara ne zaman armağan etti?

Yine 1933 yılında stadyumda beden hareketleri gösterileri ile kutlama geleneği başlamış; bayramın stadyumlarda binlerce öğrencinin ve devlet protokolünün katıldığı gösterilerin yerini 2013'ten itibaren, sokaklarda karnaval havasında kutlamalar almıştır.

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