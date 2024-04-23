Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
10:16
23 Nisan ne zaman ilan edildi, kaç yıl önce çocuk bayramı oldu? Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara ne zaman armağan etti?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu kutlu bayram, 23 Nisan ne zaman bayram ilan edildi, kaç yıldır kutlanıyor gibi sorularla ele alınıyor. Peki, Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara ne zaman armağan etti? İşte 23 Nisan'ın tarihi ve merak edilenlerin yanıtı…