23 Nisan ne zaman ilan edildi, kaç yıl önce çocuk bayramı oldu? Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara ne zaman armağan etti?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdumuzun dört bir yanında kutlanırken bu eşsiz günün tarihi ve önemi merak ediliyor. Dünya üzerinde çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan, aynı zamanda TBMM'nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanıyor. Peki, 23 Nisan ne zaman bayram ilan edildi, kaç yıldır kutlanıyor? İşte Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara ne zaman armağan etti sorusunun yanıtı ile bu eşsiz günün tarihi…